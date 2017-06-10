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Eritre, Katar ile ilişkileri kesmeyi reddetti

Eritre, Katar ile ilişkilerini kesme talebinde bulunan Suudi Arabistan ve BAE yönetimlerinin bu isteğini geri çevirdi.

10.06.2017 - 02:49
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Eritre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar ile ilişkisi bulunan diğer devletler gibi Suudi Arabistan ve BAE'den kardeş Doha ile ilişkilerimizi kesme talebi geldi. Biz bu talebi tamamıyla reddettik. Kardeş Katar halkı ve devletini bizlere derin ilişkiler bağlıyor. Söz konusu ülkelerin ambargo kararıyla ilişkilerimizi kesmemiz mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

HER GÜN YENİ BİR GELİŞME YAŞANIYOR

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen'in geçen pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmasıyla başlayan krizde her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Eritre, Katar ile ilişkileri kesmeyi reddetti

KATAR KRİZİ

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya aynı gün içinde Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi bugün sayıları 10'a varan ülkeler katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

Diplomatik abluka altındaki Katar kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, egemenliğini hedef alma amacı taşıyan, tamamı uydurma bir iftira kampanyasına maruz kaldığını belirtmişti.

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