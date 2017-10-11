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Erkek Mona Lisa satışa çıkacak

Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin "Erkek Mona Lisa" olarak da bilinen "Salvator Mundi" isimli eseri açık artırmada satılacak.

11.10.2017 - 09:30
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

100 MİLYON DOLAR

Christie's Müzayede Evi, Da Vinci'nin Salvator Mundi isimli eterik portre eserinin tahmini 100 milyon dolar satış fiyatıyla açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

Resmin Hong Kong, San Francisco, Londra ve New York'taki sergilerinde gösterileceğini duyuran Christie's, eseri kasım ayı ortasında satacak.

SATICININ ADI AÇIKLANMADI

Da Vinci, 1500 tarihli panel üzerine yağlı boya resminde, mavi ve kırmızı kaftan içinde elinde kristal bir küre tutan Hazreti İsa'yı tasvir ediyor.

Erkek Mona Lisa satışa çıkacak

Müzayede evi, uzun süre ortalıkta görülmeyen eseri satışa sunan kişinin kimliği hakkında bilgi vermedi ancak onun Avrupalı bir özel koleksiyoncu olduğunu belirtti.

Eser, Da Vinci'nin özel bir koleksiyoncudaki tek resmi olarak biliniyor.

Müzayede evi eseri "21'inci yüzyılın en büyük sanatsal yeniden keşfi" olarak nitelendirdi.

Erkek Mona Lisa satışa çıkacak

"SON AKŞAM YEMEĞİ"

Rönesans döneminde yaşamış ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biri kabul edilen İtalyan sanatçının en tanınan eserleri 1506 tarihli "Mona Lisa" ve 1495-1498 tarihli "Son Akşam Yemeği" olarak biliniyor.

Erkek Mona Lisa satışa çıkacak

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