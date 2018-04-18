Erken seçim öncesi yayınlanan son anket

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de yaptığı görüşmeden erken seçim kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıkladı.

Erken seçim kararı, yayınlanan son anketi akıllara getirdi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA

ORC Araştırma, yaptığı son ankette, seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

İŞTE RAKAMLAR

CUMHUR İTTİFAKI (AK PARTİ+MHP): Yüzde 56,2

CHP: Yüzde 26,5

HDP: Yüzde 8,3

İYİ PARTİ: Yüzde 7,1

DİĞER: Yüzde 1,9

BAŞKAN KİM OLACAK

ORC, seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminde" hangi isme oy vereceklerini de sordu. Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakiplerine karşı ezici rakamlarla önde.