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‘Erkenci’ Rus turistler iki kat arttı

Rus turistte erken rezervasyonun 2015’i ikiye katlaması sektöre umut verdi.

29.01.2017 - 20:32
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı , 2017 yılında Rus turist trafiğinin başlayacağını, dolayısıyla Rusların gelmesiyle geçen yıla nazaran olumlu bir hareketlilik olacağını belirtti. 2015 yılında Türkiye’ye 3.6 milyon Rus turist gelmişti, uçak düşürme krizinin ardından 2015’in sonunda başlayan Rus turistteki düşüş 2016 sezonunda zirveye çıkmış, Türkiye 2016 yılının ilk 11 ayında 822 bin Rus turist ağırlayabilmişti. Rus turist sayısı 2014 yılında 4.4 milyon seviyesindeydi.

SEZON SONUNU AVRUPALI TURİST BELİRLEYECEK

Erkan Yağcı, “Sezonun seyrini Avrupa pazarındaki gelişmeler gösterecek” derken, ocak, şubat ve mart aylarında devam eden erken rezervasyonun sonucu göstereceğine dikkati çekti. Hakan Duran da, Akdeniz ülkelerinde yoğun devam eden rezervasyonların doluluğa neden olacağını, orada yer bulamayan turistlerin Türkiye’yi tercih edebileceğini dile getirdi.

‘DÖVİZİ FİYATLARA AZ YANSITACAĞIZ’

Duran, enflasyon ve döviz kurundaki hareketlerin fiyatlara mümkün olduğunca az yansıyacağını belirtirken, iç pazarda Avrupalıların daha ucuza tatil yaptığı düşüncesinin hâkim olduğunu belirtti.

Duran, bunun nedeninin Avrupalının erken rezervasyon yapması olduğunu kaydederek, erken rezervasyonun yüzde 45 indirim sağladığını vurguladı.

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