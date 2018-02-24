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Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

Hollanda'da 5 Türk asıllı milletvekili 1915 olaylarını “soykırım” diye tanıyan karara destek verdi.

İHA | 24.02.2018 - 08:54..
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Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını “soykırım” olarak tanıyarak skandal bir karara imza attı.

Parlamentoda 3’e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye 5 Türk kökenli milletvekili de “Evet” oyu verdi.

DENK PARTİSİ "RET" OYU VERDİ

Türkiye kökenli milletvekilleri tarafından kurulan DENK partisi dışındaki tüm partiler destek verdi. Hollanda Meclisi’ne 4’ü kadın 7 Türk kökenli vekil bulunuyor.

Türk kökenli milletvekillerinden DENK Partisi’nden Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk ile aynı partiye mensup Fas kökenli milletvekili asılsız “Ermeni soykırım” önergesine “ret” yönünde oy kullandılar.

"EVET" OYU VEREN TÜRK VEKİLLER

Başbakan Mark Rutte’nin Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi’nden Dilan Yeşilgöz, Yeşil Sol’dan Nevin Özütok ve Zihni Özdil, Sosyalist Parti’den Saadet Karabulut ile Cem Laçin asılsız “Ermeni soykırım” önergesine “Evet” yönünde oy kullanarak bir kez daha Türkiye karşıtı olduklarını gösterdiler.

Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

(Saadet Karabulut)

Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

(Nevin Özütok)

Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

(PKK'lı terörist Yücel Yeşilgöz'ün kızı Dilan Yeşilgöz)

Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

(Zihni Özdil)

Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

(Cem Laçin)


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