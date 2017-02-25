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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında şiddetli çatışma

Ermenistan ordusunun gece saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenlediği bildirildi.

25.02.2017 - 17:57
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu gece saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenledi.

ERMENİ ORDUSU GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde elverişli mevzileri ele geçirmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasında şiddetli çatışma yaşandı. Saldırının Azerbaycan askerlerince önlendiği, Ermenistan ordusunun geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.

AZERİ TARAFINDA DA CAN KAYIPLARI VAR

Çatışmada Azerbaycan ordusunda can kayıplarının bulunduğunu duyuran Bakanlık, şehit sayısı konusunda bilgi vermedi. İlerleme kaydedemeyen Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerini ağır top atışına tuttuğu, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği belirtildi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında şiddetli çatışma

ERMENİSTAN ATEŞ NOKTASI İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan mevzilerini sürekli ateşe tutan Ermenistan ordusuna ait ateş noktası vurularak imha edildi.

Ermenistan ordusunun can kaybı verdiğini açıklayan Bakanlık, saldırının görüntülerini yayınladı.

Ayrıca, cephe hattında Talış köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının da vurularak düşürüldüğü belirtildi.

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