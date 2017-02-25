Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında şiddetli çatışma

26 Şubat'ta 63 yaşına girecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, belgesel tarzında kısa bir doğum gübü klibi hazırlandı.

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Erbakan'ı anma programı Halk TV'den yayınlanacak

Halk TV'nin Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı Erbakan'ı anma programından canlı yayın yapacak olması, sosyal medya kullanıcılarına malzeme oldu