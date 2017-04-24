Ermenistan'da Türk bayrağı yaktılar

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sözde soykırım yalanı nedeniyle, gösteri yürüyüşü düzenlendi.

TÜRK BAYRAĞI YAKTILAR

Türkiye aleyhinde sloganların atıldığı yürüyüşte, Ermeniler Türk bayrağına el uzatma küstahlığında bulundu.

Ellerindeki meşalelerle Türk bayrağını ateşe veren ırkçı Ermeniler, soykırım yalanını tekrarladı.

HDP'Lİ VEKİL SOYKIRIM DEDİ

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da Ermeni soykırımı yalanıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. HDP'nin Ermeni vekili, sözde soykırım yalanıyla yüzleşilmesi gerektiğini ifade etti.