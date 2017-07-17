Ermenistan'ın Rusya korkusu

'Armeniya' televizyonuna konuşan Sarkisyan, "Bunlar son derece tehlikeli ifadeler, bizi çok kötü bir duruma düşürebilirler. Hangi ülkeyle ilişkileri gözden geçirmemizi ve iyileştirmemizi istiyorsunuz, Türkiye ile mi? Yoksa, NATO kollarını açmış Ermenistan'ı mı bekliyor? Yoksa, Azerbaycan'a yardım ettikleri için herkesle düşman olup, tüm dünyaya tek başımıza kafa mı tutacağız?" ifadelerini kullandı.

'AZERBAYCAN'A SİLAH SEVKİYATI, RUS-ERMENİ DOSTLUĞUNUN EN KÖTÜ TARAFI'

Rusya'nın Azerbaycan'a silah sevk etmesini 'Ermeni-Rus dostluğunun ve Ermeni-Rus askeri işbirliğinin en kötü tarafı' olarak nitelendiren Sarkisyan, bu sorunun birçok şeye gölge düşürdüğünü kaydetti.

Sarkisyan, ciddi sonuçlar doğurmadığı sürece Ermenistan'ın bu sevkiyatları Rusya'nın bölgeye istikrar kazandırma politikasının bir unsuru olarak görmeleri gerektiğinin altını çizdi.

'YAKIN MÜTTEFİKLERİMİZ VAR VE PARTNERLERİMİZLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ'

Öte yandan Sarkisyan, güvenlik alanında politikanın 'çeşitlendirilmesi' sözcüğünün ne ifade ettiğini anlamadığını belirtti. Sarksyan, "Bu alanda yeterli bilgiye sahip olmayan kesimler, bu tür genel ifadeleri kullanıyor. Çeşitlendirmek ne demek? NATO, Avrupa Birliği ve AB ülkeleriyle ilişkilerimiz yok mu? Biz de halihazırda tam olarak bu politikayı izliyoruz. Yakın müttefiklerimiz var ve partnerlerimizle işbirliği yapıyoruz" dedi.