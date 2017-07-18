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Erzurum'da 'Hero' tişörtü giyen 2 kişi gözaltında

Türkçesi "kahraman" anlamına gelen İngilizce "Hero" yazılı tişört giyen 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

18.07.2017 - 13:11
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erzurum

Yakutiye ilçesinde, 2 kişinin üzerinde İngilizce "Hero" yazılı tişört giydikleri yönündeki ihbar üzerine harekete geçen polis, zanlıları yakalamak için Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarında inceleme başlatıp takibe aldı.

TERÖRLE MÜCADELE GÖZALTINA ALDI

Takip sonucu, söz konusu yazının olduğu tişörtleri giydikleri anlaşılan Atatürk Üniversitesi öğrencisi 2 genç, üniversitenin kampüsündeki bir marketten çıkarken İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

1 AY ÖNCE ALDIK DEDİLER

Şubeye götürülen ve isimleri açıklanmayan bu kişilerin emniyette verdikleri ifadede, giydikleri tişörtleri yaklaşık bir ay önce kentteki bir mağazadan aldıklarını belirterek, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü'nün üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşmaya katılması olayından haberlerinin bulunmadığını söyledikleri kaydedildi.

Öğrencilerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

TİŞÖRTLER TOPLATILSIN YAZISI

Tartışmalara neden olan tişörtün satışını yapan, söz konusu 2 öğrencinin de tişörtü satın aldığını söylediği giyim firmasının, tüm şubelerine "Hero" yazılı tişörtlerin toplatılması için yazı gönderdiği bildirildi.

DARBE SANIĞI DA GİYMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşmaya girmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, yaşanan tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.

 

 

 

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