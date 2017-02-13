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Erzurum'da Kardan Sokak açıldı

Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Kampüsünde yapımı tamamlanan kardan Erzurum Sokağı’nın açılışı yapıldı.

13.02.2017 - 22:29
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Atatürk Üniversitesi içerisinde tonlarca kar kullanılarak, Erzurum’un tarihi yerlerinin işlendiği kardan sokağın açılışı yapıldı. Açılışa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı katıldı.

Erzurum'da Kardan Sokak açıldı

Kurdele kesiminin ardından havai fişek gösterisiyle açılan kardan sokak vatandaşların akınına uğradı. Kar ve buzdan işlenen ve birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sokak görenleri hayran bıraktı.

Erzurum'da Kardan Sokak açıldı

İlk defa kardan sokak gördüklerini belirten vatandaşlar, “Erzurum’un tarihi, mimari eserlerine burada buz ve karlarla yer verilmiş. Her bir eser birbirinden güzel” dediler.


Erzurum'da Kardan Sokak açıldı

Erzurum'da Kardan Sokak açıldı

Erzurum'da Kardan Sokak açıldı

Erzurum'da Kardan Sokak açıldı

Erzurum'da Kardan Sokak açıldı

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