Erzurum'da Kardan Sokak açıldı

Atatürk Üniversitesi içerisinde tonlarca kar kullanılarak, Erzurum’un tarihi yerlerinin işlendiği kardan sokağın açılışı yapıldı. Açılışa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı katıldı.

Kurdele kesiminin ardından havai fişek gösterisiyle açılan kardan sokak vatandaşların akınına uğradı. Kar ve buzdan işlenen ve birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sokak görenleri hayran bıraktı.

İlk defa kardan sokak gördüklerini belirten vatandaşlar, “Erzurum’un tarihi, mimari eserlerine burada buz ve karlarla yer verilmiş. Her bir eser birbirinden güzel” dediler.



















