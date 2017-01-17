Erzurumlu dedelerin leğenle kar keyfi

Geçtiğimiz hafta İstanbul'dan Erzurum'a gelen bir Erzurumlular derneği üyesi 40 kadın leğenlerle kayarak yarışma düzenlediler.

DEDELER ÖZENDİ

Kadınların yarışmasını yerel kanalda gören Aziziye ilçesine bağlı Başçakmaklar Mahallesinde yaşayan eli bastonlu dedeler, "Kadınlar Palandöken'de kayar da biz köyümüzde kayamaz mıyız?" diyerek sokaklara çıktı.

Dedeler, çamaşır yıkamakta kullanılan leğenlerle köy yoluna çıkıp bağladıkları halatla birbirlerini hızla çekip adeta kadınlara meydan okudu.

"SENEYE BULUŞUP YARIŞALIM"

Çocukluklarının köylerinde kızak, leğen, korniş, tahta ve poşetle kayarak geçtiğini söyleyen dedelerden Cafer Sönmez, "Kadınların leğenle Palandöken'de kaydığını görünce programın yapımcısını köyümüze davet ettik. Kaymanın nasıl olduğunu gösterdik. Kadınlara hodri meydan diyoruz. Seneye Palandöken'de buluşalım ve yarışalım" diye konuştu.