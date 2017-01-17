taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.945
USD
3,7688
EURO
4,0210
ALTIN
147,17
PETR
55,7200

Erzurumlu dedelerin leğenle kar keyfi

Erzurumlu dedeler kadınlara özenip, leğenlerini alarak karda kayma yarışı düzenledi.

17.01.2017 - 11:26
  1. Haberler
  2. Yaşam

Geçtiğimiz hafta İstanbul'dan Erzurum'a gelen bir Erzurumlular derneği üyesi 40 kadın leğenlerle kayarak yarışma düzenlediler.

DEDELER ÖZENDİ

Kadınların yarışmasını yerel kanalda gören Aziziye ilçesine bağlı Başçakmaklar Mahallesinde yaşayan eli bastonlu dedeler, "Kadınlar Palandöken'de kayar da biz köyümüzde kayamaz mıyız?" diyerek sokaklara çıktı.

Dedeler, çamaşır yıkamakta kullanılan leğenlerle köy yoluna çıkıp bağladıkları halatla birbirlerini hızla çekip adeta kadınlara meydan okudu.

"SENEYE BULUŞUP YARIŞALIM"

Çocukluklarının köylerinde kızak, leğen, korniş, tahta ve poşetle kayarak geçtiğini söyleyen dedelerden Cafer Sönmez, "Kadınların leğenle Palandöken'de kaydığını görünce programın yapımcısını köyümüze davet ettik. Kaymanın nasıl olduğunu gösterdik. Kadınlara hodri meydan diyoruz. Seneye Palandöken'de buluşalım ve yarışalım" diye konuştu.

Erzurumlu dedelerin leğenle kar keyfi

Erzurumlu dedelerin leğenle kar keyfi

Erzurumlu dedelerin leğenle kar keyfi

Erzurumlu dedelerin leğenle kar keyfi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

1377
Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

187
Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

148
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

150
DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar

DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar

393
Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

77
Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM