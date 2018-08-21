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Esad bayram namazında

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İslam alemi için dua etti.

REUTERS | 21.08.2018 - 12:03..
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Esad bayram namazında

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Kurban Bayramı'nın ilk namazını kılmak üzere Suriye'nin Şam kentinde bulunan bir camiye gitti. Bu anlar ise Suriye'nin devlet televizyonunda yayınlandı.

Esad bayram namazında

1 MİLYON SAVAŞTA HAYATINI KAYBETTİ

2011 yılından itibaren savaşın devam ettiği Suriye'de çatışmalar durdu. Bu savaşta yaklaşık 1 milyon müslüman hayatını kaybetti.

ŞAM'DAN ÇIKAMIYOR

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ise bu savaş döneminde Şam'dan çok nadir olarak başka şehirlere gittiği biliniyor. Esad yine bayram duası için Şam'dan çıkamadı.

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