Esad bayram namazında

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Kurban Bayramı'nın ilk namazını kılmak üzere Suriye'nin Şam kentinde bulunan bir camiye gitti. Bu anlar ise Suriye'nin devlet televizyonunda yayınlandı.

1 MİLYON SAVAŞTA HAYATINI KAYBETTİ

2011 yılından itibaren savaşın devam ettiği Suriye'de çatışmalar durdu. Bu savaşta yaklaşık 1 milyon müslüman hayatını kaybetti.

ŞAM'DAN ÇIKAMIYOR

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ise bu savaş döneminde Şam'dan çok nadir olarak başka şehirlere gittiği biliniyor. Esad yine bayram duası için Şam'dan çıkamadı.