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Esad Halep'te Noel ayininde

Beşar Esad'ın, ailesiyle birlikte Halep'te bir Katolik kilisesini ziyaret ederek Noel kutlamalarına katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

26.12.2016 - 19:48
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Esad Halep'te Noel ayininde

Suriye'de, 600 bin insanın ölümününe, milyonlarca insanın ülkesinden kaçmasına neden olan Beşar Esad, dün ailesiyle birlikte Halep'te kuzeyindeki tarihi bir Katolik kilisesini ziyaret ederek Hristiyanların Noel kutlamalarına katıldı.

Esad Halep'te Noel ayininde

TELEVİZYONDAN YAYIMLADI

Suriye'de bir televizyon kanalı tarafından yayımlanan görüntülerde Beşar Esad'ın kutlamalara katıldığı görüntülere yer verildi. Suriyeli muhaliflerin elindeki Halep şehrinin kontrolü, Esad'in askerleri ve Şii milislerin, sivil halkı katliamları ile birlikte rejimin eline geçmişti.

Esad Halep'te Noel ayininde VİDEO

Esad Halep'te Noel ayininde

Esad Halep'te Noel ayininde

Esad Halep'te Noel ayininde

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