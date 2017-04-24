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Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı

Beşşar Esad rejimi İdlib'e bağlı Han Şeyhun'a hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1'i çocuk, 6 sivil ölürken, 10'u yaralandı.

24.04.2017 - 16:53
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Han Şeyhun sivil savunma çalışanı Hamit Kutayni, yaptığı açıklamada, "13.00 sularında rejime ait savaş uçağı, Han Şeyhun'daki bir çarşıya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu biri çocuk, 6 sivil hayatını kaybetti. 10 da yaralı var. Çarşıdaki dükkanlarda büyük hasar oluştu. Sivil araçlar zarar gördü." dedi. Kimyasal silah katliamında çoğu çocuk ve kadın, 100'ün üzerinde sivil ölmüş, 500'den fazlası da yaralanmıştı.

18 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Bölgede dün geceden bu yana Hola'daki Teldo, Teldehep ve Keferlaha beldelerine 18 hava saldırısı yapıldı. Saldırılarda 2'si kadın 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil de yaralandı.

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