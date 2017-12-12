Esad'a Rus genaralden müdahale

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Suriye'nin Lazkiye bölgesinde bulunan Hmeymim, Rus askeri üssüne sürpriz bir ziyaret gerekleştirdi. Beşşar Esad tarafından karşılanan Putin askerlerine Suriye'den çekilme emri verdi.

KOLUNDAN TUTUP DURDURDU

Çekilme emri kadar dikkat çeken detaysa Rus genaralin Esad'a müdahalesi oldu.

Ruptly haber ajansının yayınladığı videoda görüldüğü üzere; misafir lider Putin kırmızı halıda yürürken Putin'in yanında yürümek isteyen Esad daha ilk hamlesinde kolundan tutularak durduruldu.

Rus general Esad'ı durdurdu- VİDEO

KENDİ ÜLKESİNDE SIĞINTI OLDU

Kendi ülkesinde misafirinin arkasından yürümesi bir asker tarafından engellenmesi Esad'ın durumunun artık içler acısı olduğunu ortaya koydu.