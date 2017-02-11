Esad'dan güvenli bölge açıklaması

Esad, Yahoo News'e verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın destekleği Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması fikrinin işe yaramayacağını savundu.

''GERÇEKÇİ BİR FİKİR DEĞİL''

Beşşar Esad, "Bu hiç gerçekçi bir fikir değil. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmaktansa istikrar sağlamaya çalışmak daha pratik ve daha uygulanabilir bir fikir" dedi.

Sığınmacı ve evlerinden olanların yerleştirileceği bu bölgelere silahlı grupların saldırabileceğine dikkat çekti.

Esad, Washington'ın Şam ile işbirliği yapması ve hükümetin egemenliğini tanıması halinde ABD askerlerinin DAEŞ'le mücadele etmek için ülkesine gelebileceğini söyledi.