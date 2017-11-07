taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.973
USD
3,8599
EURO
4,4674
ALTIN
158,40
PETR
64,4600

Eşeğe arıcı tulumu giydiren Brezilyalı adam

Brezilyalı arıcı Manuel Juraci, eşeğine özel kıyafet giydirerek işe götürüyor.

07.11.2017 - 10:57
  1. Haberler
  2. Dünya

59 yaşındaki Brezilyalı Manuel Juraci, Itatira bölgesinde arıcılık yapıyor. Arılığa eşeği ile birlikte giden Brezilyalı adam, eşeğine de kendisi gibi tulum giydiriyor.

Eşeğe arıcı tulumu giydiren Brezilyalı adam

TEK BAŞINA 9 LİTRE ÜRETİYOR

Eşeğine özel kıyafet giydiren adam, bölgenin neredeyse tüm balını karşılıyor. Günde 9 litre üretim yapan Juraci, tek başına diğer çiftçilerin üretimini geride bırakıyor.

Eşeğe arıcı tulumu giydiren Brezilyalı adam İZLE

Eşeğe arıcı tulumu giydiren Brezilyalı adam

"O DA BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİL"

Juraci eşeği ile ilgili sorulan sorulara, "Eğer sıkı giymezsek arıların arasına giremeyiz. Bu yüzden hem ona, hem de kendime bir elbise yaptım. Elbiseleri yapmak da 15 günümü aldı, çok kolay oldu. O da giydiği bu kıyafetten şikayetçi olmadı." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Rusya'da 'Hannibal' dehşeti
Rusya'nın Kurgan kentinde internetten tanıştığı kadınla buluşan Anatoliy Ezhkov, kadına 4 saat boyunca işkence yaptı.
Lübnan Başbakanı Hariri Suudi Arabistan'dan BAE'ye geçti
Dün Suudi Kralı Selman ile görüşme gerçekleştiren, istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri Birleşik Arap Emirliklerine geçti.
Japon 'kara dul' idam edilecek
Japonya'da eşi ve 2 sevgilisinin siyanürle zehirleyerek öldüren 'kara dul' lakaplı Chisako Kakehi adlı kadın idama mahkum edildi.
Afganistan'da televizyon kanalına silahlı saldırı
Özel bir televizyon kanalına saldırı düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal AKM projesinden memnun

Fatih Portakal AKM projesinden memnun

194
Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

165
Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

58
CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

96
Selin Şekerci'den Emine Erdoğan hakkında özür mesajı

Selin Şekerci'den Emine Erdoğan hakkında özür mesajı

34
Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

148
FETÖ'cü İsveç'te kendisine ev vermeyen Türkleri dava etti

FETÖ'cü İsveç'te kendisine ev vermeyen Türkleri dava etti

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM