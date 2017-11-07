59 yaşındaki Brezilyalı Manuel Juraci, Itatira bölgesinde arıcılık yapıyor. Arılığa eşeği ile birlikte giden Brezilyalı adam, eşeğine de kendisi gibi tulum giydiriyor.

TEK BAŞINA 9 LİTRE ÜRETİYOR

Eşeğine özel kıyafet giydiren adam, bölgenin neredeyse tüm balını karşılıyor. Günde 9 litre üretim yapan Juraci, tek başına diğer çiftçilerin üretimini geride bırakıyor.

Eşeğe arıcı tulumu giydiren Brezilyalı adam İZLE



"O DA BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİL"

Juraci eşeği ile ilgili sorulan sorulara, "Eğer sıkı giymezsek arıların arasına giremeyiz. Bu yüzden hem ona, hem de kendime bir elbise yaptım. Elbiseleri yapmak da 15 günümü aldı, çok kolay oldu. O da giydiği bu kıyafetten şikayetçi olmadı." diye konuştu.