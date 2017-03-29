Eşi Nicole Kidman'a kızdı

'Big Little Lies' dizisinde oynayan Nicole Kidman, senaryo gereği kocasını canlandıran Alexander Skarsgard'la sahnelerinin kendisini çok yorduğunu anlattı.

"BENDEN ÇOK ŞEYLER GÖTÜREN BİR PROJE OLDU"

Bir avukata hayat veren Kidman, şiddete eğilimli kocasının adeta gazabına uğruyor. Diziyi, "Benden çok şeyler götüren bir proje oldu" sözleriyle tanımlayan oyuncu, hem fiziksel hem de psikolojik zarar gördüğünü belirtti.

EŞİ, VÜCUDUNDAKİ ÇÜRÜKLERE ÇOK KIZDI

Sahneler sırasında her yerinde ezik ve çürüklerin meydana geldiğini açıklayan Kidman, eşi Keith Urban'ın vücudunu gördüğünde çok kızdığını söyledi. Aktris "Fiziksel şiddet gördüğümü söyleyen eşime, bunun oyunculuğun bir gereği olduğunu açıkladım. İkna olmakta zorlandı ama durumu kabullenmek zorunda kaldı." şeklinde konuştu.