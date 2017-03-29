taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Eşi Nicole Kidman'a kızdı

Rolü gereği şiddet gören bir kadını canlandıran Nicole Kidman, vücudundaki morlukları gören eşi tarafından uyarıldı.

29.03.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. Magazin

'Big Little Lies' dizisinde oynayan Nicole Kidman, senaryo gereği kocasını canlandıran Alexander Skarsgard'la sahnelerinin kendisini çok yorduğunu anlattı.

"BENDEN ÇOK ŞEYLER GÖTÜREN BİR PROJE OLDU"

Bir avukata hayat veren Kidman, şiddete eğilimli kocasının adeta gazabına uğruyor. Diziyi, "Benden çok şeyler götüren bir proje oldu" sözleriyle tanımlayan oyuncu, hem fiziksel hem de psikolojik zarar gördüğünü belirtti.

Eşi Nicole Kidman'a kızdı

EŞİ, VÜCUDUNDAKİ ÇÜRÜKLERE ÇOK KIZDI

Sahneler sırasında her yerinde ezik ve çürüklerin meydana geldiğini açıklayan Kidman, eşi Keith Urban'ın vücudunu gördüğünde çok kızdığını söyledi. Aktris "Fiziksel şiddet gördüğümü söyleyen eşime, bunun oyunculuğun bir gereği olduğunu açıkladım. İkna olmakta zorlandı ama durumu kabullenmek zorunda kaldı." şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

25
Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

12
Amerikalı komutan: Avrupa için daha çok asker lazım

Amerikalı komutan: Avrupa için daha çok asker lazım

41
ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

64
Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

14
Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

166
Trump çevresel regülasyonların iptalini imzaladı

Trump çevresel regülasyonların iptalini imzaladı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM