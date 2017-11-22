Eşinden Ebru Yaşar'a 2.5 milyonluk jest

Necat Gülseven, eşi Ebru Yaşar’ın adına Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde okul yaptırıyor.
HER ŞEY TAMAM
Okul protokolü, Diyarbakır Valisi ile Necat Gülseven arasında önceki gün imzalandı. 4,5 dönüm arsa üzerine, 12 derslikli olacak ortaokul binasının maliyetleri, bağışçı Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. tarafından karşılanacak.
SENEYE AÇILACAK
Necat Gülseven’in doğduğu ve çocukların okula gitmek için günde 8 kilometre yol katetmek zorunda kaldığı Bismil’de yapılacak okulun maliyeti 2,5 milyon TL’yi bulacak.
Okulun 2018-2019 eğitim öğretim yılına bitmesi planlanıyor.