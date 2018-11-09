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Eşini dövdüğü iddia edilen Neco: Allah cezanızı versin

Neco, eşi İdil Erke'yi dövmediğini, uzaklaştırma cezası almadığını, boşanma davası açtığı için ayrı evde yaşadığını söyledi ve ekledi: Allah bu dedikoduları çıkaranın cezasını versin.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 13:56..
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2008 yılında kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erke ile evlenen ünlü sanatçı Nejat Özyılmazel (Neco), eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik oldu.

Yaklaşık 2 yıldır evliliklerinde çatlaklar oluşan Neco’nun geçtiğimiz yıl eşi Erke’yi darbettiği iddia edildi.

"BOŞANMA DAVASI AÇTIM, AYRI EVDE OTURUYORUM"

Eşine şiddet uyguladığı yönündeki suçlamaları reddeden Neco, "Darp olayı yok. 8 Ekim'de boşanma davası açtım. O günden beri de ayrı bir evde oturuyorum." dedi.

Eşini dövdüğü iddia edilen Neco: Allah cezanızı versin

"BUNLAR BENİM ÖZEL HAYATIM"

Kanal D'ye konuşan Neco, "Bu dedikoduları çıkartanın Allah cezasını versin. Evlenmek, boşanmak bunlar benim özel hayatım. Ben eşimden ayrılıyorum, evden ayrıldım." ifadelerini kullandı.

DARP RAPORU İDDİASI

Neco'nun eşi İdil Erge'nin hastaneden alınmış darp raporunun olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre İdil Erge elinden, göğsünden ve dizinden yaralanmış ve hastanelik olmuş.

Eşini dövdüğü iddia edilen Neco: Allah cezanızı versin

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