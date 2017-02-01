Eski hastaneler yıkılmaya başlandı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın başlattığı sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ülke geneline daha modern ve teknolojik şehir hastaneleri inşa ediliyor. Bunun yanı sıra eskimiş, depreme dayanıksız hastaneler de yıkılarak yeniden inşa ediliyor.

ESKİ KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ YENİLENİYOR

Bu kapsamda yıkılmaya başlanan ilk hastane eski Karşıyaka Devlet Hastanesi oldu. Yıkılan binanın yerine Sağlık Bakanlığının bu yıl ki yatırım planı içerisine alınan 150 yataklı modern, konforlu ve dijital alt yapıya sahip yeni hastane geliyor.

"150 YATAKLI MODERN VE DİJİTAL ALT YAPIYA SAHİP HASTANE OLACAK"

Yıkım çalışmalarına devam edilen Karşıyaka Devlet Hastanesi hakkında bilgi veren Kuzey Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, “Hedefimiz 2018 yılı sonuna kadar yeni hastanemizde tıbbi hizmetlere başlamaktır. Asıl amacımız ise Karşıyaka halkını biran önce nitelikli sağlık hizmetiyle buluşturmaktır. Çiğli ve Bornova’da olduğu gibi, Karşıyaka’da da Karşıyaka halkına yakışacak 150 yatak kapasiteli modern ve dijital alt yapıya sahip hastanemizi Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle en kısa sürede hayata geçireceğiz. Hem eski hastanenin yıkımı esnasında hem de yeni hastanenin yapım çalışmalarında göstermiş olduğu anlayış ve sabır için Karşıyaka halkına teşekkür ederiz” dedi.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nin 2016 yılında hizmete başladığını ifade eden Erbaycu, “Yine 2016 yılında 150 yataklı Tepecik EAH Bornova ek binası, 57 üniteli Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne bağlı Bayraklı ek binasını halkımızla buluşturduk. 2017 yılının ilk aylarında da Bergama ve Kemalpaşa Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini açıyoruz. Bergama Devlet Hastanesi ek binası ve yeni Foça Devlet Hastanesi yeni hastanesinin ise yapımları hızla devam etmektedir. Halen yüzde 93’ü tamamlanan Bornova Devlet Hastanesi’nin de önümüzdeki aylarda hizmete girmesi için çalışıyoruz. Böylelikle Kuzey Genel Sekreterliği’ne Çiğli Bölge Hastanesi’nden sonra, ikinci modern ve dijital alt yapıya sahip sağlık tesisini eklemiş olacağız. Halkımızın layık olduğu sağlık hizmetini sunabilmek için Bakanlığımızla birlikte tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” diye konuştu.













