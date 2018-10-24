Eski kilise binası 30 yıldır tarihe ev sahipliği yapıyor

Geçmişte kilise ve cezaevi olarak kullanılan bina, 30 yıldır Giresun Müzesi olarak çeşitli tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor.

MÜZE OLDU

Giresun'da yaşayan Rumlar tarafından 1850'lerde inşa edilen ve Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi sonrasına kadar kilise, yaklaşık 20 yıl kadar da cezaevi olarak kullanılan tarihi bina, günümüzde müze olarak hizmet veriyor.

MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Müzede Hititlerden Frigyalılara, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetten eserler yer alıyor.

Mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası'nda yapılan kazılarda bulunan eserlerden bazıları da Giresun Müzesinde sergileniyor. Giresun Müze Müdürü Hulusi Güleç, binanın 1850-1860 arasında yapılan bir kilise olduğunu söyledi.

Kilisenin Giresun'da 1924'e kadar yaşayan Rumlara hizmet verdiğini anlatan Güleç, mübadele sonrası boş kalan binanın 1948'e kadar bazı tahribatlara uğradığını kaydetti.

12 BİN ESERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Hulusi Güleç, 1948-1967 arasında binanın cezaevi olarak kullanıldığını belirterek, yeni cezaevinin yapılmasıyla 1982'ye kadar boş kaldığını ifade etti.

Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan binanın 1982'de restorasyonuna başlandığını ve 1988'de müze olarak açıldığını aktaran Hulusi Güleç, "Müzemiz içerisinde gerek bu bölgeden gerekse Karadeniz'in diğer illerinden getirilen yaklaşık 12 bin eser yer alıyor. Tunç Çağı dediğimiz milattan önce 3 binli yıllardan Osmanlı'nın son dönemine kadar eserler, Hitit, Roma, Frigya, Bizans, dönemine ait eserler, Urartu ve Selçuklu eserleri var" dedi.