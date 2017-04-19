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Eski NFL oyuncusu hücresinde ölü bulundu

Cinayet suçlaması nedeniyle ömür boyu hapis cezası alan eski Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncusu Aaron Hernandez, hücresinde ölü bulundu.

19.04.2017 - 16:13
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NFL

Massachusetts eyaletindeki Souza-Baranowski Hapishanesi'nin sözcüsü Christopher Fallon, maksimum güvenlik önlemi alınan tek kişilik koğuşta kalan Hernandez'in hücresinde ölü bulunduğunu açıkladı.

İNTİHAR ETTİ

Olay hakkında soruşturma açıldığını söyleyen Fallon, eski sporcunun hayatına son verdiğini belirtti.

Aaron Hernandez, 2013 yılında Odin Lloyd adlı kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası almıştı. Boston'da 2012 yılında Daniel de Abreu ve Safiro Furtado adlı kişileri öldürdüğü iddiasıyla da yargılanan Hernandez'in davası geçen hafta sonuçlanmış ve 27 yaşındaki sporcu, söz konusu suçlamadan beraat etmişti.

Eski NFL oyuncusu hücresinde ölü bulundu

NFL'de mücadele eden New England Patriots takımında 2010-2012 yılları arasında forma giyen Hernandez, cinayet suçlamasından hüküm giydiği süreye kadar ülkesinde gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyordu.

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