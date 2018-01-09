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Eski tabancalardan kulaklık üretildi

İsveç'te bir firma, geri dönüşüme verilen kullanılmış tabancalardan kablosuz kulaklık üretmeyi başardı.

DHA | 09.01.2018 - 17:15..
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ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde düzenlenen ve dünyanın en önemli teknoloji fuarı olarak kabul edilen CES 2018'de İsveçli bir firmanın kullanılmış tabancalardan ürettikleri kablosuz kulaklıklar dikkat çekti.

KULAKLIKLARIN FİYATI 499 DOLAR

İsveç merkezli Yevo Labs'in ürettiği kulaklıkların şarj kabı ve kulaklığın bir kısmı Humanium adı verilen bir metalden yapıldı. Humanium Metal Initiative isimli yine İsveçli bir şirketle ortak geliştirilen kulaklığın geri dönüştürülmüş tabancalardan alınan metallerle üretildiği söyleyen Yevo Labs Başkanı Andreas Vural, kulaklıkların 499 dolar olan fiyatının yüksek olduğunun farkında olduklarını, ancak kulaklık satışından kazanılan paranın yarısının metalin üretici ve dağıtıcı organizasyonuna verildiğini belirtti.

Eski tabancalardan kulaklık üretildi

İKİ YILDAN FAZLA SÜRDÜ

Geri dönüştürülmüş tabancalardan metal elde etmenin oldukça zor olduğunu belirten Vural, elde edilen metalin nasıl kullanılacağının anlaşılmasının iki yıldan fazla sürdüğünü söylerken, "Bu metal dünyadaki en önemli materyal çünkü insan hayatına fiyat biçemezsiniz." dedi.

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