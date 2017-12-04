Eski televizyon yapımcısından Trump'a suçlama

ABD'de cinsel taciz skandalları silsile halinde devam ederken, ortalığı karıştıracak bir iddia eski televizyon programcısı olan Billiy Bush'dan geldi.

NBC televizyonu eski programcısı Billy Bush, Trump'ın 2005'teki ses kaydında duyulan "Kadınları cinsel organlarından kavrayabilirsin" sözlerini gerçekten söylediğini belirtti.

TRUMP'I YALANLADI

New York Times'a konuyla ilgili makale yazan Bush, Trump'ın 'Hollywood Access' programında kaydedilen ses kaydının kendisine ait olmadığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Bush'un eski programında kaydedilen ses kaydı geçen sene Washington Post tarafından yayınlanmıştı. Trump da ABD Başkanlık seçimlerinden bir ay önce ortaya çıkan ses kaydındaki sözlerini 'soyunma odası muhabbeti' olarak nitelemiş ve özür dilemişti.