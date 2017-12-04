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Eski televizyon yapımcısından Trump'a suçlama

ABD'de etkili kişilerin adının karıştığı cinsel taciz skandalları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki eski bir cinsel taciz hikayesi yeniden gündeme geldi.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 17:28..
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asdas

ABD'de cinsel taciz skandalları silsile halinde devam ederken, ortalığı karıştıracak bir iddia eski televizyon programcısı olan Billiy Bush'dan geldi.

NBC televizyonu eski programcısı Billy Bush, Trump'ın 2005'teki ses kaydında duyulan "Kadınları cinsel organlarından kavrayabilirsin" sözlerini gerçekten söylediğini belirtti.

TRUMP'I YALANLADI

New York Times'a konuyla ilgili makale yazan Bush, Trump'ın  'Hollywood Access' programında kaydedilen ses kaydının kendisine ait olmadığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Bush'un eski programında kaydedilen ses kaydı geçen sene Washington Post tarafından yayınlanmıştı. Trump da  ABD Başkanlık seçimlerinden bir ay önce ortaya çıkan ses kaydındaki sözlerini 'soyunma odası muhabbeti' olarak nitelemiş ve özür dilemişti.

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