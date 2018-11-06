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Eski valinin eşine ev hapsi

FETÖ’nün şifreli programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 23 şüpheliden 17’si tutuklanırken, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır’ın eşine 7 Yıl 6 ay ev hapsi verildi

İHA | 06.11.2018 - 11:04..
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FETÖ’nün şifreli programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 23 şüpheliden 17’si tutuklanırken, aralarında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır’ın eşinin de bulunduğu 6 şüpheli ise adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsine karar verildi.

ÖĞRETMEN VE AVUKATLARDA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, FETÖ/PDY’nin şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu ve içerik yazışmaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 29 şüpheli emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Savcılık talimatıyla 6 şüpheli emniyetten serbest bırakılırken 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında FETÖ’den 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır’ın eşi, görevli öğretmen ve avukatların da bulunduğu 23 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Eski valinin eşine ev hapsi

KONUTUNU TERK ETME

Nöbetçi hakimlik şüphelilerden 17’sinin ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik aralarında eski valinin eşinin de bulunduğu 6 şüphelinin ise eşleri FETÖ’den tutuklu olduğu için adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Hakimlik 6 şüpheliye ev hapsi olarak bilinen ’’Konutunu terk etmeme’’ şartı getirdi.

Eski valinin eşine ev hapsi

21 FİRARİ ARANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleşen operasyonda, eski vali Nurullah Çakır’ın eşi dahil 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında diğer 21 şüpheli ise firari olarak aranıyor.

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