Eski ve yeni Nokia 3310 karşılaştırıldı

Bir dönem herkes tarafından büyük beğeni toplayan Nokia 3310, tamamen yenilendi. Yeni tasarımı ve içerikleriyle de yepyeni bir görüntüye kavuştu.

ESKİ VE YENİ MODEL KARŞILAŞTIRILDI

Eski ve yeni tasarımlı Nokia 3310, karşılaştırıldı. Orijinal 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçenekleriyle cıvıl cıvıl bir görünüme sahip.

Yeni Nokia 3310'un özellikleri İZLE

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Telefonun menüsünde: Rehber, fotoğraflar, yılan oyunu, mesajlaşma, internet (2,5G) bulunuyor. Ayrıca telefon, depolama, kamera, benim aplikasyonlarım, müzik, ayarlar, radyo, notlar, ajanda, hesap makinesi, dosya, ekstralar, alarm, ses kaydedici ve hesaplayıcılar gibi özellikleri bulunuyor

WİFİ'si de bulunmuyor, o yüzden de çok hızlı bir ulaşım beklememek gerektiği de ifade ediliyor.