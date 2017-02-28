taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.633
USD
3,6143
EURO
3,8259
ALTIN
145,53
PETR
56,3300

Eski ve yeni Nokia 3310 karşılaştırıldı

Piyasaya sunulmaya hazırlanan ve yenilenen Nokia 3310, eski modeliyle kıyaslandı.

28.02.2017 - 11:39
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Bir dönem herkes tarafından büyük beğeni toplayan Nokia 3310, tamamen yenilendi. Yeni tasarımı ve içerikleriyle de yepyeni bir görüntüye kavuştu.

Eski ve yeni Nokia 3310 karşılaştırıldı

ESKİ VE YENİ MODEL KARŞILAŞTIRILDI

Eski ve yeni tasarımlı Nokia 3310, karşılaştırıldı. Orijinal 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçenekleriyle cıvıl cıvıl bir görünüme sahip.

Yeni Nokia 3310'un özellikleri İZLE

Eski ve yeni Nokia 3310 karşılaştırıldı

WİFİ'Sİ YOK

Telefonun menüsünde: Rehber, fotoğraflar, yılan oyunu, mesajlaşma, internet (2,5G) bulunuyor. Ayrıca telefon, depolama, kamera, benim aplikasyonlarım, müzik, ayarlar, radyo, notlar, ajanda, hesap makinesi, dosya, ekstralar, alarm, ses kaydedici ve hesaplayıcılar gibi özellikleri bulunuyor

WİFİ'si de bulunmuyor, o yüzden de çok hızlı bir ulaşım beklememek gerektiği de ifade ediliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

69
Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

76
Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

141
Alman muhabirin tutuklanmasına CHP'lilerden tepki

Alman muhabirin tutuklanmasına CHP'lilerden tepki

184
PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

95
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

64
Konya'da park kavgası: 1 ölü 4 yaralı

Konya'da park kavgası: 1 ölü 4 yaralı

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM