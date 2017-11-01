Eski Zaman yazarı Nuh Gönültaş gözaltına alındı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik sabah saatlerinde 17 ilde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyesi ve çalışanı kişilere yönelik operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 112 kişiden 45’i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Zaman ve Bugün eski yazarı Nuh Gönültaş, yazar Mehmet Gündem, gazeteci Behram Kılıç gibi isimlerin de bulunduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan isimler Vatan Caddesi’ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 67 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.