taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.713
USD
3,5738
EURO
4,0022
ALTIN
144,54
PETR
51,2500

Eskir rektör İsrafil Kurtcephe'ye FETÖ gözaltısı

Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü İsrafil Kurtcephe, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı.

26.05.2017 - 08:29
  1. Haberler
  2. İç Haber

FETÖ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan operasyonda, Antalya Nöbetçi 4. Sulh Ceza Mahkemesince alınan arama kararıyla, polis ekipleri eski Rektör Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin evine gitti.

Kurtcephe, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

İFADESİ ALINACAK

Sağlık kontrolünden geçirilen Kurtcephe, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ağustos 2008 ile Kasım 2015 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yapan Kurtcephe, o dönem hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.

İlginizi Çekebilir
1 haftada 45 terörist öldürüldü
Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum ve Ardahan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 45 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Interpol'ün aradığı İngiliz Marmaris'te bulundu
Interpol tarafından 3 haftadır kayıp olarak aranan İngiliz 63 yaşındaki Lynn Fitzgerald, Marmaris’deki 3 yıldızlı bir otelde bulundu.
Adana'da 'Karpuz Festivali'
Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Karataş Belediyesi iş birliğiyle "Karpuz Festivali" düzenlendi.
İstanbul'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 ilçedeki 50 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

113
Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

44
MİT'in 15 Temmuz raporu komisyona ulaştı

MİT'in 15 Temmuz raporu komisyona ulaştı

10
First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

0
Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

10
Trump: Almanlar kötü, çok kötü

Trump: Almanlar kötü, çok kötü

13
ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM