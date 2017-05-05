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Eskişehir'de hayvanlara elektrik veren hayvanat bahçesi

Eskişehir Belediyesi bir hayvanat bahçesinin çitleri elektrikli telle çevirince tele çarpan hayvanların can çekişmesine sebep oldu.

05.05.2017 - 15:21
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Eskişehir'de hayvanlara elektrik veren hayvanat bahçesi

Adı sık sık CHP liderliği adaylığıyla geçen Yılmaz Büyükerşen, Hayırcı kitledeki bazılarının 2019'da başkan adayıydı. Şu sıralar Eskişehir'e yaptırdığı elektrikli hayvanat bahçesiyle gündem oluyor.

HAYVANAT BAHÇESİNDE CAN ÇEKİŞEN RAKUN

Eskişehir’de geçtiğimiz hafta büyük tepkilere rağmen açılan Hayvanat Bahçesindeki hayvanların bulunduğu alandaki elektrikli çitte akıma kapılan rakun dakikalarca elektriğe maruz kaldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Bilim, Kültür Parkı içerisine yapılan hayvanat bahçesi geçtiğimiz hafta ziyaretçilerini kabul etmeye başlamıştı.

Yapımına başlanıldığı günden itibaren büyük tartışmalar yaratan ve bir kesimin tepkisini çeken hayvanat bahçesinde daha önce 9 ceylanın hayvanat bahçesine giren sokak köpekleri tarafından telef edilmesi kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Eskişehir'de hayvanlara elektrik veren hayvanat bahçesi

DAKİKALARCA ELEKTRİĞE MARUZ KALDI

Geçtiğimiz günlerde Hayvanat Bahçesini ziyaret eden bir ziyaretçinin çektiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde rakunun yaşam alanını çevreleyen elektrikli çitte akıma kapılarak dakikalarca elektriğe maruz kaldığı görülüyor. Kameraya yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşlarla birlikte hayvanat bahçesi yetkilileri de yaşanan olayı telaşla izledikleri görülüyor.

Eskişehir'de hayvanlara elektrik veren hayvanat bahçesi VİDEO

CHP'Lİ BELEDİYEDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nden ve Başkan Yılmaz Büyükerşen'den açıklama bekliyor.

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