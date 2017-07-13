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Esra Dermancıoğlu: İkizimi buldum

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki 'Mukaddes Yenge' karakteri ile hafızalarda yer edinen Esra Dermancıoğlu ilginç bir paylaşımda bulundu.

13.07.2017 - 10:06
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Esra Dermancıoğlu 2016 yılında hayatını kaybeden oyuncu Alan Rickman ile kendi fotoğrafını karşılaştıran Dermancıoğlu, altına şu notu düştü:

Esra Dermancıoğlu: İkizimi buldum

"BÜYÜK ONUR"

"Kaybettiğim ikizimi buldum (Alan Rickman'a benzemek büyük onurdur)"

Başarılı oyuncu daha önce verdiği bir söyleşide şu açıklamalarıyla dikkat çekmişti: "Arkadaşlarım bana dertlerini anlattıklarında onları güldürmeye çalışırım. Dramatik olaylar anlatmak için gelip evden kahkahalarla ayrıldıkları olmuştur. Gülmeliyiz, çünkü dünyada çok acı var. Az konuşan erkeklerden etkilenirim. Çok anlatan, sahne alanları ise sevmiyorum."

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