Esra Dermancıoğlu'ndan samimi açıklamalar

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Günaydın'a verdiği röportajda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Her şeyi tutkuyla yaptığını, tutkulu aşık olmayacaksa olmamayı tercih ettiğini söyleyen Dermancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AZ KONUŞAN ERKEKLERİ SEVERİM"

"Öylesine olacaksa olmasın daha iyi. Arkadaşlarım bana dertlerini anlattıklarında onları güldürmeye çalışırım. Dramatik olaylar anlatmak için gelip evden kahkahalarla ayrıldıkları olmuştur. Gülmeliyiz, çünkü dünyada çok acı var. Az konuşan erkeklerden etkilenirim. Çok anlatan, sahne alanları ise sevmiyorum.

"BİR DE İLAHİ ADALETE İNANIYORUM"

Erkeğin doğasını, hayata bakışını, olaylara verdiği reaksiyonu daha sağlıklı buluyorum. Kadın olmanın o girift doğası çok yorucu. Kötülük yapmaya çok üşeniyorum. Kötü kadın repliklerini okurken 'Üşenmiyor musun bunca kötülüğü yapmaya?' diye bakıyorum. Bir de ilahi adalete inanıyorum."