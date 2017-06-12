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Esra Erol izdivaç işinden yoruldu

Erol, sunduğu izdivaç programının tatile girmesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

12.06.2017 - 10:51
  1. Haberler
  2. Magazin

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İzdivaç programının sunucusu Esra Erol, oğlu İdris Ali'yle geçtiğimiz gün İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir ayakkabı mağazasında alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

"BU SENE ÇOK YORULDUM"

Milliyet'te yer alan habere göre, sunuculuğunu yaptığı izdivaç programının iki hafta sonra sezon finali vereceğini belirten Esra Erol, "Programın tatile girmesini iple çekiyorum. Bu sene çok yoruldum. 2 ay kadar tatil yapıp vaktimin büyük bölümünü aileme vakit ayırıp dinleneceğim." dedi.

AVM'de mağazaları tek tek dolaşıp çocukları için bolca alışveriş yapan Esra Erol, daha sonra bir restorana geçerek yorgunluk attı.

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