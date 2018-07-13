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Estetik bağımlısı kadın: Tabutumda güzel görüneceğim

Estetik bağımlılığıyla dikkat çeken Aimi Veness, acı çekse de iyi görünmenin buna değdiğini söylüyor.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 10:37..
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Defalarca botoks yaptırıp 640 bin lira harcayan 43 yaşındaki Aimi Veness, yasa dışı kullandığı gençleşme etkili hormon ilaçları nedeniyle fibromiyalji hastalığına yakalandı.

Estetik bağımlısı kadın: Tabutumda güzel görüneceğim

“Tüm bu acı ve kullandığım ilaçlar, sadece hoş görünmek için." diyen Aimi, "Acı çekmediğim tek zaman ameliyat olduğum anlardı. Bana verdikleri ağrı kesici ilaçlarla kendimi Wonder Woman gibi hissediyorum!" ifadelerini kullandı.

"EN AZINDAN TABUTUMDA GÜZEL GÖRÜNECEĞİM"

Aimi, sızıntı yapan meme implantı nedeniyle ağrı çektiğini söylerken "Göğüslerimi kaybetmemek için bu ağrıyla yaşamayı tercih ederim. En azından tabutumda güzel görüneceğim." dedi.

Estetik bağımlısı kadın: Tabutumda güzel görüneceğim

"YOLCULUKTA 4 SAAT AYAKTA KALDIM"

Türkiye'de de Brezilya poposu ameliyatı olan Aimi, "Altı hafta oturamadım ve Türkiye'den eve dönüş yolculuğunda dört saat ayakta durmak zorunda kaldım, çünkü oturmak mümkün değildi." diyerek yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Estetik bağımlısı kadının tek üzüldüğü nokta ise oğlunun artık kendisine hiç benzemiyor olması.

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