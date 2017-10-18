taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
CANLI TV
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.214
USD
3,6806
EURO
4,3314
ALTIN
151,47
PETR
58,4600
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Yerel Seçim
Gündem
Emlak
Kadın
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
3. Sayfa
Eğitim
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Video Haber
Medya
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Kitap
Seyahat
Sabit Manşet
Oyun
ETİ'nin kurucusu hayatını kaybetti
ETİ Onursal Başkanı Kanatlı vefat etti.
18.10.2017 - 17:11
Haberler
Gündem
Firuz Kanatlı hayatını kaybetti.
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
İlginizi Çekebilir
İran Cumhurbaşkanı yardımcısı yarın Ankara'ya gelecek
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yarın Ankara'ya gelerek Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.
Binali Yıldırım akademik yıl açılışında konuştu
Başbakan Yıldırım, TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacaklarını açıkladı.
Mehmet Zahit Kotku Hoca anılıyor
Türk İslam alimlerinden Mehmet Zahit Kotku hoca doğumunun 124. yılında İskenderpaşa Camii'nde anılıyor.
Elektrik santrallerinde üretim kesintisi
Spot elektrik piyasasında işlem yapan 11 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı.
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Baykal talimatı
217
Ece Temelkuran Türkiye'yi Lübnan'a benzetti
374
Niğde Belediye Başkanı istifa etti
277
Vize krizinde ilk temas
150
Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı
44
MHP'den Ahmet Davutoğlu'na bir tepki daha
175
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kerkük türküsü
77
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Myanmar'dan kaçan Müslümanlar havadan görüntülendi
1,732 kez izlendi
2
CHP'li Tanal: Siz daha bunlarla kucak kucağa yürürken
5,142 kez izlendi
3
Çağla Şıkel Emre Altuğ için dans etti
3,768 kez izlendi
4
Polonya'da bando Dede Efendi'nin eserini çaldı
4,549 kez izlendi
5
Eşimi ve çocuklarımı vurdum dedi alkolden sızmış bulundu
4,306 kez izlendi
6
Gözleri görmeyen oğluna maçı resmen yaşattı
1,424 kez izlendi
7
İstanbul Esenyurt'ta terör operasyonu
1,658 kez izlendi
1
WhatsApp'a bir yeni özellik
Whatsapp yeni güncelleme ile devrim gibi bir uygulamayı devreye sokuyor. Kullanıcılar anlık olarak birbirinin yerini anlık görebilecek.
2
Gayrimenkul satışlarından 3 yılda 7 milyar lira gelecek
Taşınmaz satışlarından üç yıl içinde toplam 7 milyar 182 milyon 647 bin lira gelir elde edilecek.
3
Ammonit nedir
Dinazorlarla aynı dönemde yaşamış olan ve Notilus ile karıştırılabilen bu canlının nesli tükenmiştir.
4
Lipom nedir
Genellikle ense, sırt, kollar ve bacaklarda ortaya çıkıp cildin altında bir yumru gibi ele gelen yağ bezelerine lipom denir.
5
Hintli şarkıcı silahlı saldırıda öldürüldü
Hindistan'ın ünlü şarkıcısı Harshita Dahiya, 2 kişi tarafından silahla vuruldu.
6
Ratko Mladic kararı 22 Kasım'da açıklanacak
Srebrenitsa katliamının sorumlusu olan eski Sırp komutan Ratko Mladic'in Lahey'de devam eden mahkemesinde karar 22 Kasım'da belli olacak.
7
Giuliano: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz
Giuliano, Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini dünya derbisi olarak tanımladı.
1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Baykal talimatı
Dünyaca ünlü beyin cerrahı Uğur Türe, Erdoğan'ın talimatıyla Baykal'a bakmak için Ankara'ya götürüldü.
2
Ece Temelkuran Türkiye'yi Lübnan'a benzetti
1 yıldır Hırvatistan'da yaşayan Temelkuran, Türkiye'nin gün geçtikçe Lübnan'a benzediğini söyledi.
3
Niğde Belediye Başkanı istifa etti
İkinci kez Niğde Belediye Başkanı olarak seçilen Faruk Akdoğan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
4
Vize krizinde ilk temas
ABD'li heyet vize krizi konusunda bugün Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. Dışişleri kaynakları: "Ön şart kabul etmiyoruz."
5
Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı
Fransız basınından France Football, Monaco-Beşiktaş maçının ardından Cenk Tosun'dan övgüyle söz etti.
6
MHP'den Ahmet Davutoğlu'na bir tepki daha
Devlet Bahçeli ile Ahmet Davutoğlu arasındaki karşılıklı açıklamalara MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da katıldı.
7
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kerkük türküsü
Toplantı salonunda Erdoğan'ı bekleyen muhtarlar Kerkük türküsünü dinliyordu, Cumhurbaşkanı salona girince türkünün devam etmesini istedi.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları