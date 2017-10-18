taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.214
USD
3,6806
EURO
4,3314
ALTIN
151,47
PETR
58,4600

ETİ'nin kurucusu hayatını kaybetti

ETİ Onursal Başkanı Kanatlı vefat etti.

18.10.2017 - 17:11
  1. Haberler
  2. Gündem

ETİ'nin kurucusu hayatını kaybetti

Firuz Kanatlı hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
İran Cumhurbaşkanı yardımcısı yarın Ankara'ya gelecek
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yarın Ankara'ya gelerek Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.
Binali Yıldırım akademik yıl açılışında konuştu
Başbakan Yıldırım, TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacaklarını açıkladı.
Mehmet Zahit Kotku Hoca anılıyor
Türk İslam alimlerinden Mehmet Zahit Kotku hoca doğumunun 124. yılında İskenderpaşa Camii'nde anılıyor.
Elektrik santrallerinde üretim kesintisi
Spot elektrik piyasasında işlem yapan 11 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Baykal talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Baykal talimatı

217
Ece Temelkuran Türkiye'yi Lübnan'a benzetti

Ece Temelkuran Türkiye'yi Lübnan'a benzetti

374
Niğde Belediye Başkanı istifa etti

Niğde Belediye Başkanı istifa etti

277
Vize krizinde ilk temas

Vize krizinde ilk temas

150
Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı

Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı

44
MHP'den Ahmet Davutoğlu'na bir tepki daha

MHP'den Ahmet Davutoğlu'na bir tepki daha

175
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kerkük türküsü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kerkük türküsü

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM