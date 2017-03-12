Etiyopya'da heyelan: 46 ölü

Addis Ababa Şehri İletişim Bürosu Başkanı Dagmawit Moges, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp depolama alanındaki heyelan sonucu 32'si kadın 46 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

TAHLİYE EDİLİYORLAR

Moges, benzer bir felaketin yaşanmaması için çevrede yaşayanların başka bölgelere tahliyesine başlandığını dile getirdi.

Addis Ababa Yangın ve Acil Durum Önleme ve Kontrol Otoritesi yetkilileri ise bölgedeki 15 evin yıkılmasına neden olan heyelanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Daha önce de küçük çaplı heyelanların olduğu öğrenilen Koshe bölgesinde, her gün yüzlerce çöp toplayıcısı ve eskici çalışıyor. Şehirde yaşayan yaklaşık 4 milyon insanın çöpü 50 yıldır burada depolanıyor.