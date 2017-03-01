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Etna Yanardağı faaliyete geçti

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan aktif yanardağ Etna yeniden lav püskürttü.

01.03.2017 - 12:15
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Aylardır faaliyette olmayan volkanik yanardağ Etna, dün gece lav ve kül püskürtürken, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü de Etna ve civarında turuncu alarm verdi.

Etna Yanardağı faaliyete geçti

HAVAALANI AÇIK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Etna lav püskürtünce oluşan kül bulutları nedeniyle genellikle ulaşıma kapatılan Katanya kentindeki Fontonarossa Havaalanı'nın açık kalmaya devam ettiği bildirildi.

Etna Yanardağı faaliyete geçti

SİSMİK HAREKETLİLİKLER YAŞANIYOR

Yetkililer, dağ yakınındaki yerleşim yerleri için herhangi bir risk bulunmadığını ifade ederken, püskürtmeler dolayısıyla bölgede irili ufaklı sismik hareketliliklerin de kaydedildiği belirtildi.

Etna Yanardağı faaliyete geçti

HAREKETLİLİK DÜN BAŞLADI

Avrupa'nın halen aktif olan en yüksek yanardağı Etna'da dün gece başlayan hareketliliğin çevre iller Katanya ve bu yıl G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Taormina kentinden de görüldüğü aktarıldı.

Etna Yanardağı faaliyete geçti

Etna Yanardağı faaliyete geçti

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