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Euronews darbecilere propaganda yaptırıyor

15 Temmuz'un ardından Belçika’daki NATO üssünde görev yapan darbeci subayların darbe girişiminden haberleri yokmuş..

16.07.2017 - 09:30
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Euronews darbecilere propaganda yaptırıyor

Ordunun geri dönün çağrısına karşılık vermeyen darbeciler,  Brüksel'de güvende olduklarını söyledi.

"TECRÜBELİ İNSANLARIN.."

Belçika’da iltica talebinde de bulunan darbeciler, "Doğruyu söylemek gerekirse o gece neler yaşandığını anlamadık. Bizi en çok üzen bu. O gece neler olduğunu hala bilmiyoruz. Hükümetin söyledikleri ile tecrübeli insanların söyledikleri uyuşmuyor.” diyerek darbeyi FETÖ'nün yapmadığını savundular.

ARINÇ DÖNEMİNDE EURONEWS'E ALINAN CEMAATÇİLER

5 yıl önce Bülent Arınç'ın TRT'den sorumlu Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde TRT ile Euronews arasında bir protokol imzalanmış, bu kanala Türkiye'den hem para aktarımı yapılmış hem de o dönem cemaatçi olan isimler kanalda çalıştırılmıştı.

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