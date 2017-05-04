Evlilik programlarının saatleri değiştirilecek

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), aile dostu dizilere teşvik verilmesinden, yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan televizyon kanallarına ve arkadaş bulma programlarına kadar birçok alanda yapılan düzenlemelerle yeni bir dönem başladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KHK kapsamında medya hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemelerin 29 Nisan Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yapılan yayınları yeni düzenlemeleri dikkate alarak mercek altına almaya başladı. Söz konusu düzenlemeler, yayım tarihi itibarıyla geçerli olacak.

0800'LÜ HATLAR

Düzenlemelerde en dikkat çekici uygulamalardan biri, uzun süredir tartışma konusu olan yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan televizyon kanalları için gerçekleşecek.

Yurt dışından Türkiye'ye yönelik, büyük bölümü TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan ve RTÜK'ten lisans almayan televizyon kanallarının cinsel ilaçların pazarlanması, kumar oynatılması veya "0800"lü hatlar ile ilgili yayınlarına karşı harekete geçildi.

LİSANSSIZ YAYIN YAPAN KANALLAR KAPATILACAK

KHK'de yapılan düzenlemeyle uydu üzerinden yayın yapan bu tip kanallara, RTÜK'ten de lisans alma zorunluluğu getirildi. İzinsiz, ruhsatsız, lisanssız yayın yapan kanalların tamamı kapatılacak. Bu yayınları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

EVLİLİK PROGRAMLARININ AKIBETİ

"Evlilik programlarına yasak" olarak kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan KHK düzenlemesi ise algılandığının aksine, çocuk ve gençlerin televizyon izlediği saatlerde yapılan ve onların zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyen tüm yayınlara yönelik genel bir yaptırımı içeriyor.

SAATLERİ DEĞİŞECEK

Daha önce "koruyucu sembol" kullanılarak, çocukların da TV izlediği saatlerde yapılan bu tip yayınlar, şimdi koruyucu sembol olsa bile söz konusu zaman dilimlerinde yapılamayacak.

CEZALAR ARTACAK

Ayrıca evlilik programlarında da dönem dönem tespit edilen toplumun milli ve manevi değerlerine ve ailenin korunması ilkesine aykırı yayınlar ile ürün satma, pazarlama, "Ara kazan", "Bul kazan" isimleriyle vatandaşı dolandırıcı nitelikte yayın yapan programlar ile arkadaş bulma programlarına verilecek cezalar yüzde 1-3 aralığından yüzde 2-5 aralığına çıkarıldı. Ayrıca bu programlar için program durdurma ve belgesel yayın zorunluluğu getirildi.

AİLE DOSTU DİZİLERE TEŞVİK

KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca uzun süredir planlamaları yapılan aile dostu dizilere teşvik verilmesi de hayata geçirildi.

Düzenlemeye göre, ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizilere teşvik verilecek.

Teşvik, RTÜK tarafından bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekleştirilecek.