Evrim Teorisi yeni müfredatta yok

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen eğitim programıyla ilgili bilgilendirme toplantısında konuştu.

"HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM" ÜNİTEDEN ÇIKARILDI

Yeni müfredata göre, lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan, “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesi çıkarıldı. Ünitede, Charles Darwin’in Evrim Teorisi, “Evrimleşmenin bir sonucu olarak türlerin değişimini ve yeni türlerin oluşumunu, evrime etki eden faktörleri ve mekanizmaları ile açıklayan teori” olarak anlatılıyordu.

"CANLILAR VE ÇEVRE" ÜNİTESİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Evrim ünitesi, “Canlılar ve Çevre” başlıklı bir ünite ile değiştirildi. Yeni ünitede, öğrencilere, çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisi anlatılıyor.

"İLİM NE SÖYLÜYORSA BİZ ONU TAKİP EDECEĞİZ"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, fizik ve fen kitaplarında Big Bang ve Evrim Teorisi konularının çıkarıldığının sorulması üzerine “Taslağı inceleyin, herkes kendi görüşünü söylesin. Ondan sonra ortaya bir metin çıkacaktır. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. Diğeri de ilim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır? Ayrı bir tartışma gerektiriyor” demişti.

Evrenin oluşumuna ilişkin “Big Bang-Büyük Patlama” teorisi fizik kitabında duruyor.