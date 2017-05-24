Eylem Toraman bakıcısına saldırdı

Eylem Toraman'ın 14 Mayıs'ta kendisine saldırı girişiminde bulunmasına dair güvenlik kamerası kayıtlarını polise veren Y.Ç şikayetçi oldu. Eylem Toraman hakkında soruşturma başlatıldı.

Eylem Toraman'ın bakıcısına saldırdığı görüntüler VİDEO

BAKICIYI DÖVDÜ

Soruşturma dosyasına göre boşanma sürecinde olduğu eşi Eylem Toraman'dan görmek için çocuğunu alan İbrahim Toraman gün sonunda çocuğu teslim etmek için bakıcısıyla birlikte Eylem Toraman'ın oturduğu siteye geldi. Çocuk bakıcıyla beklerken, Eylem Toraman aracıyla geldi ve aracından indikten sonra daha önceden davalık olduğu ve hakaret etmekten dolayı ceza aldığı bakıcı Y.Ç'yi gördü. 'Senin çocuğumun yanında ne işin var?' diyerek Y.Ç'nin üzerine yürüdü. Bu sırada Y.Ç uzaklaşmaya çalışırken araya Eylem Toraman'ın annesi Ülkü Yıldız ve sitenin güvenlik görevlisi girdi. Y.Ç'nin peşine koşan Eylem Toraman'ı engellemek isteyen annesi yere düştü. Daha sonra olay yerine İbrahim Toraman'ın gelmesiyle Eylem Toraman çocuğunu alarak evine gitti. Bütün bu olaylar yaşanırken küçük çocuk da bisikletinin üzerinde olan biteni izliyordu.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Bakıcı Y.Ç, Çengelköy Karakolu'na giderek Eylem Toraman'dan şikâyetçi oldu. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini de delil olarak sundu. Y.Ç ifadesinde "'Seni öldüreceğim' diyerek beni tehdit etti. Sürekli bana küfür ediyordu" diyerek Eylem Toraman'dan korunmasını talep etti. Eylem Toraman, kendi lehine tanıklık yapmayı kabul etmeyen yardımcısına hakaret ettiği için yargılandığı davada 11 Nisan'da 200 gün karşılığı 4 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

"İBRAHİM BANA TUZAK KURDU"

Olayla ilgili açıklama yapan Eylem Toraman, 'Bu İbrahim Toraman'ın bana kurduğu bir komplo. Bu kadın benim evimde yıllarca temizliğe geldi. İbrahim o kadının babama olan tüm borçlarını ödedi. Şimdi bir olup bana tuzak kuruyorlar. Çocuğumun velayetini benden almak için İbrahim Torman bunları yapıyor." diye konuştu.