taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5758
EURO
4,0036
ALTIN
144,04
PETR
54,0900

Eylem Toraman: Nikahsız doğurmak istemedim

Eski futbolcu İbrahim Toraman'la boşanma davası süren Eylem Toraman "Seni döven adamla niye evlendin" eleştirilerine cevap verdi.

22.05.2017 - 07:36
  1. Haberler
  2. Magazin

EE

Eylem Toraman, boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Toraman'ın, kendisini üç aylık hamileyken AVM'de darp ettiğini söyledi. Genç kadın; olay savcılığa taşınınca, İbrahim Toraman'ın "Gerçeği söylersen seninle evlenmem" diye kendisini tehdit ettiğini ve "Beni dövmedi" şeklinde yalan ifade verdirdiğini belirtti.

"ONA ÇOK AŞIKTIM"

Avukat olan Toraman, ünlü futbolcuyla ilişkisini en başından anlattı: "Bir müvekkilim vasıtasıyla yollarımız kesişti. İlişkimizin üçüncü yılında hamile kaldım. İbrahim bebeğin doğmasını istemedi ve bebeği aldırmam için bana baskı yaptı. Ama ben dünyanın en büyük kimya şirketlerinden birinin Türkiye hukuk müdürüydüm. 'Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum ve bebeğimi öldürmek istemiyorum. Bebeğin nikahlı bir şekilde dünyaya gelmesini istiyorum' dedim. Bebeği kanunen aldırabileceğimiz zamanın dolmasına bir gün kala AVM'de kavga ettik. Bana 'Çocuğu aldıracaksın, kalk hastaneye gidiyoruz' dedi ve büyük bir tartışma çıktı. Bu görüntüler şu an mahkemede olduğu için paylaşamıyorum. Ona çok aşıktım....

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

18
AK Parti'de MKYK değişikliği sonrası son durum

AK Parti'de MKYK değişikliği sonrası son durum

5
Cristiano Ronaldo: Ne azizim ne de şeytan

Cristiano Ronaldo: Ne azizim ne de şeytan

4
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Kudüs uyarısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Kudüs uyarısı

8
İslamofobi Erdoğanfobi'ye dönüştürülüyor

İslamofobi Erdoğanfobi'ye dönüştürülüyor

4
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İran açıklaması

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İran açıklaması

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM