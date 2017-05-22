Eylem Toraman: Nikahsız doğurmak istemedim

Eylem Toraman, boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Toraman'ın, kendisini üç aylık hamileyken AVM'de darp ettiğini söyledi. Genç kadın; olay savcılığa taşınınca, İbrahim Toraman'ın "Gerçeği söylersen seninle evlenmem" diye kendisini tehdit ettiğini ve "Beni dövmedi" şeklinde yalan ifade verdirdiğini belirtti.

"ONA ÇOK AŞIKTIM"

Avukat olan Toraman, ünlü futbolcuyla ilişkisini en başından anlattı: "Bir müvekkilim vasıtasıyla yollarımız kesişti. İlişkimizin üçüncü yılında hamile kaldım. İbrahim bebeğin doğmasını istemedi ve bebeği aldırmam için bana baskı yaptı. Ama ben dünyanın en büyük kimya şirketlerinden birinin Türkiye hukuk müdürüydüm. 'Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum ve bebeğimi öldürmek istemiyorum. Bebeğin nikahlı bir şekilde dünyaya gelmesini istiyorum' dedim. Bebeği kanunen aldırabileceğimiz zamanın dolmasına bir gün kala AVM'de kavga ettik. Bana 'Çocuğu aldıracaksın, kalk hastaneye gidiyoruz' dedi ve büyük bir tartışma çıktı. Bu görüntüler şu an mahkemede olduğu için paylaşamıyorum. Ona çok aşıktım....