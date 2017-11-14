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Ezgi Mola: Siz de böyle ölün

Oyuncu Ezgi Mola sosyal medya hesabından, köpekleri acımasızca öldürenler hakkında bir paylaşım yayınladı

14.11.2017 - 10:25
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Ezgi Mola: Siz de böyle ölün

Sosyal medya hesabından hayvanların gördükleri zulümleri paylaşan ve bu haberlerle ilgili sert yorumlarda bulunan Ezgi Mola, son olarak boynuna bir lastik geçirilerek diri diri yakılan köpeğin haberini paylaştı.

Böylesi bir vahşetin nasıl olabileceğine akıl sır erdiremeyen Ezgi Mola, haber hakkında yazdıklarıyla dikkat çekti.

"İMANSIZ - ALLAHSIZ"

Caniler için sert ifadeler kullanan Ezgi Mola şunları yazdı; "Bunu yapanlar DİNSİZ-İMANSIZ-ALLAHSIZ-KANI BOZUK-MAYASI BOZUK-RABBİMDEN HEMEN CANINI ALMASINI İSTEDİĞİM BİRER PİSLİKTİR. GÖRÜP GÖZ YUMAN DA ÖYLE! Yaşattığınızı yaşayın ve siz de böyle ölün! Amin, iyi geceler."

Ezgi Mola: Siz de böyle ölün

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