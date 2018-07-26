Facebook 150 milyar dolar değer kaybetti

Sosyal medya şirketi Facebook, yılın ikinci çeyreğindeki bilançosunu açıklamasının iki saat ardından 150 milyar dolar kaybetti. Böylece şirketin hisse senedi değeri, yüzde 24 oranında düşmüş oldu.

AVRUPA'DA AKTİF KULLANICILAR AZALIYOR

Bu duruma etkili olan sebepler arasında şirketin Avrupa bölgesinde 1 milyon günlük aktif kullanıcının sosyal medya platformunu bırakması ve artan maliyetler gösterildi.

SKANDAL OLUMSUZ ETKİLEDİ

Cambridge Analytica şirketiyle yaklaşık 80 milyon Facebook kullanıcısının verisinin paylaşıldığı skandalının ortaya çıkmasının ardından, şirketin güvenlik için yaptığı harcamalar nedeniyle toplam giderlerinin ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 50 arttığı ve 7,4 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

"BÜYÜME ORANIMIZ YİNE AZALACAK"

Facebook'un Şef Finans Sorumlusu David Wehner konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Toplam gelirimizdeki büyüme oranın 2018'in diğer ikinci yarısında da azalmasını bekliyoruz. Ancak, gelir artış oranlarımızın, hem Q3 hem de Q4'te sırasıyla önceki çeyrekteki yüksek oranlardaki düşülerden tek haneli oranlarla düşmesini umuyoruz. Şirketin güvenlik, pazarlama, içerik yönetime adına yaptığı masraflar nedeniyle, toplam giderlerin geçen yıla göre yüzde 50 ile yüzde 60 oranında artacağını öngörüyoruz."

NET KARI YÜZDE 31 ARTIŞ GÖSTERDİ

Facebook'un bu yılın ikinci çeyreğinde net karı, geçen senenin aynı dönemine göre, yaklaşık yüzde 31 artış gösterdi.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 5,11 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 31,4 artış kaydettiği belirtildi. Şirket, 2017'nin nisan-haziran döneminde 3,89 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,32 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,74 dolara yükseldiği bildirildi.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 9,32 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un bu senenin aynı döneminde gelirinin yüzde 41,9 artarak 13,23 milyar dolara ulaştığı bilgisi verilirken, şirketin reklam gelirlerinin de yıldan yıla yüzde 42,4 artarak 13,04 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

AYLIK KULLANICI SAYISI 2,23 MİLYAR

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu senenin nisan-haziran döneminde artış görüldü.

Açıklamada, haziran 2018 itibariyle Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısının 1,47 milyar olduğu, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdiği bildirildi.

Ayrıca, 30 Haziran 2018 itibarıyla Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısının 2,23 milyara ulaştığı ve bu sayının yıldan yıla yüzde 11 yükseldiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, Facebook'un gelirinin ve kullanıcı sayısının piyasa beklentilerinin altında gelmesinin ardından, şirketin hisselerinde düşüş görüldü.

New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde Facebook'un hisse başına değeri yüzde 24 düşüşle 150 milyar dolar değer kaybetti.