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Facebook işçileri isyan ediyor

Zuckerberg'in onca servetine rağmen, küçük bir garajda yaşayan Facebook işçilerinin zorluklarla dolu hayatı Batı'da gündeme geldi.

27.07.2017 - 10:09
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  2. Dünya

Zuckerberg'in 68,5 milyar dolar servetine rağmen Facebook çalışanlarının geçim sıkıntısı ve yaşam zorlukları Batı basınında gündem oldu.

Wall Street, Facebook'un yarın açıklanacak ikinci çeyrek bilançosunu beklerken, 2016'yı 10 milyar dolardan fazla net kârla kapatan sosyal medya tekelinin 4,13 milyar dolar kâr edeceğini tahmin ediyor.

The Guardian'daki bir haber, Facebook işçilerinin ay sonunu getirememekten yakınmasını anlatıyor.

Facebook işçileri isyan ediyor

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in 68,5 milyar dolarlık kişisel servetine vurgu yapılan haberde, şirketin yemekhanesinde çalışan ailenin geçim sıkıntıları öne çıkarılıyor. Facebook'un işçilerinden Nicole ve eşi Victor, Zuckerberg'in malikanesinin hemen yakınlarında bir garajda yaşıyor.

"DÜNYAYI DOLAŞMAK ZORUNDA DEĞİL. BU ŞEHİRDE NELER OLDUĞUNU ÖĞRENSİN"

İki arabanın sığacağı büyüklükte bir garajda yaşayan Facebook işçisi eşler, patronları Zuckenberg'in "dünyadaki zorlukları görmek ve insanların umutları ile problemlerini tanımak" temalı seyahatlerine tepkili. Nicole, "Dünyayı dolaşmak zorunda değil. Bu şehirde neler olduğunu öğrensin" diyor.

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE MAAŞ ALIYORLAR AMA...

Flagship Facility Services'ın taşeronluğuna bağlı çalışan işçiler, Facebook'un saatte 15 dolar olarak belirlediği asgari ücretin üzerinde, 17,85 dolar ile 19,85 dolar arasında değişen ücretlerle çalışıyor.

Slikon Vadisi'nin bulunduğu yer ise kendilerinin üç katından fazla maaş alan yazılım mühendislerinin dahi ay sonunu getirememekten şikayet etmeleriyle bilinen hayat pahalılığı ile ünlü bil bölge.

Facebook işçileri isyan ediyor

ŞİRKET İMKANLARINDAN FAYDALANAMIYORLAR

Kimi zaman günlük harcamaları için kredi kullandıklarını belirten Victor, "Milyonlar istemiyoruz sadece doktora gitmem gerektiğinde korkmak istemiyorum" diyor.

Facebook'ta taşeron işçiler şirket doktorundan veya spor salon ile çocuk kreşi gibi imkanlardan faydalanamıyor. Çalışanların artan yemekleri evlerine götürme izni de bulunmuyor. Slikon Vadisi işçileri son dönemde giderek artan geçim sıkıntıları üzerine sendikalaşmak için adım atmıştı. Nicole ve Victor da işçi birliğine katılmak için seçilen 500 Facebook yemekhane işçisinden biri.

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