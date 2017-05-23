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Facebook, kullanıcılarının yemeğini de düşünüyor

Facebook anasayfasına kullanıcılarının dışarıdan yemek sipariş etmesine olanak veren yeni bir özellik ekledi.

23.05.2017 - 11:30
  1. Haberler
  2. Teknoloji

facebook

Facebook'un başka bir siteyle ortaklaşa çalışarak geliştirdiği ve henüz yalnızca ABD'deki bazı kullanıcılara sunulmuş olan bu özelliğin ABD'li kullanıcılar tarafından benimsenmesi halinde dünya çapında yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.

BÖLGENİZDEKİ FİRMALARIN LİSTESİ ÇIKIYOR

Söz konusu özellik ana sayfada yer alan menüde mavi renkli bir hamburger simgesi olarak görünüyor. Simgeye tıklayan kullanıcılar bölgeye teslimat yapan firmaların listesiyle karşılaşıyor.

FİYAT ARALIĞINA, FİRMANIN ALDIĞI PUANA GÖRE FİLTRELEME YAPIYOR

İşleyişi herhangi bir çevrimiçi yemek sipariş sitesinden farksız olan ancak Facebook üzerinden çalıştırılan uygulamada mutfak tipine, fiyat aralığına ve firmanın aldığı puana göre filtreleme yapılabiliyor.

Kullanıcı sipariş vereceği restoranı seçtikten sonra 'Siparişi onayla' butonuna basarak restoranın Facebook üzerindeki sayfasına yönlendiriliyor ve buradan istediği ürünü seçiyor.

Facebook, kullanıcılarının yemeğini de düşünüyor

AMAÇ KULLANICIYA FACEBOOK'TA DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRTMEK

Çevrimiçi yemek sitelerinden bir fazlası olmayan özelliğinin asıl amacının kullanıcıları Facebook'a bağlamak ve burada daha çok vakit geçirtmek olduğu tahmin ediliyor.

Kullanıcılar daha önce de Facebook aracılığıyla sipariş verebiliyordu ama bu yalnızca anlaşmalı olan firmalar için geçerliydi. Bu özelliğin Facebook ile anlaşan tüm restoranları bir araya getirecek şekilde genişletilmesi ve anasayfaya taşınmasıyla Facebook aracılığıyla yapılacak siparişlerin artacağı tahmin ediliyor.

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