Facebook reklamcılar için kullanıcı bilgilerini topluyor

2011-2012 arasında, gizlilikten sorumlu yönetici olarak çalışan Sandy Parakilas, New York Times için kaleme aldığı yazıda ‘Online reklam satış iş modeli göz önüne alındığında, kullanıcıların datalarının toplanması ve kullanımı konusunda Facebook’un koruyucu politikaları olmadığını’ ifade etti.

Parakilas "Reklamverenler için Facebook’u çekici kılan şey, kullanıcıları korumak ve mevzuata uygunluktan ziyade data toplanmasına öncelik vermesi." dedi.

"ZUCKERBERG BASIN KONUSUNDA TAKINTILI"

Facebook hisselerinin 2012 yılındaki halka arzı öncesinde gizlilik sorunlarının düzeltilmesine öncülük ettiği sırada tanık olduklarını aktardığını belirten Parakilas, sosyal medya ağının CEO’su Mark Zuckerberg’in basın konusunda takıntılı olduğunu ve sadece negatif haberler ya da düzenlemeler söz konusu olduğunda kullanıcılarının verilerini koruyacağını savundu.

"BU İŞ FACEBOOK'A BIRAKILMAMALI"

"Mesaj açıktı, şirket sadece olumsuz haberleri durdurmak istedi. Toplanan verilerin nasıl kullanıldığını gerçekte önemsemedi." diyen Parakilas, yasa koyucuların Facebook’un bu alanda kendi kendisini düzenlemesine izin vermemesi çağrısında bulundu.



Parakilas kişisel verilerin korunması için ABD yönetimine duruma el koyma çağrısı yapsa da, Washington bu alanda oldukça kötü bir sicile sahip. Eski CIA ajanı Edward Snowden’ın Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) programına ilişkin sızdırdığı bilgiler, yönetimin yasaları hiçe sayarak ABD vatandaşlarının iletişimlerinin gizlice takip ettiğini ortaya çıkarmıştı. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, ‘ihlaller’ olduğunu kabul etse de programı savunmuştu. NSA skandalı yalnızca ABD’lilerin değil Avrupalı liderler başta olmak üzere pek çok üst düzey yetkilinin de dinlendiğini ortaya çıkardı.

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA

Facebook’un küresel operasyonlardan sorumlu müdür yardımcısı Justin Osofsky, CNBC’ye yaptığı açıklamada, beş yıldan daha uzun bir süre önceki politikalarının eleştirilmesinin adil olduğunu belirtti ancak sosyal medya ağının ‘geçmişte ya da şu an gizliliğe önem vermediğini söylemenin yanlış’ olduğunu savundu.



ABD Federal Ticaret Komisyonu, 2011 yılında Facebook’u ‘sitedeki bilgileri gizli tutulabileceğini bildirdikten sonra bu bilgilerin paylaşılmasına ve kamuya açık hale gelmesine izin vererek tüketicileri dolandırdığı’ gerekçesiyle ceza vermişti.



Osofsky bu cezanın ardından 2012 yılında Facebook’un yüzlerce kişilik bir ekip ile gizlilik programını hayata geçirdiğini belirterek "Bu ekip insanların verilerini korumak, özelliklerimizin nasıl çalıştığı konusunda bilgi vermek ve verilerinin nasıl kullanılacağını kontrol etmelerini sağlamak için yöneticiler ve mühendislerle birlikte çalışıyor." dedi.

FACEBOOK'UN REKLAM GELİRİ

Thomson Reuters'e göre Facebook reklam satışlarının 2017 sonunda yüzde 45 artarak 27,6 milyar dolara çıkması bekleniyor. Forbes'a göre bu büyüme şirketin hisselerinin yüzde 50’den fazla artarak Facebook’un kurucusu ve CEO’su Zuckerberg’i dünyanın beşinci zengin kişisi yaptı