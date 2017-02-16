Facebook şimdi de LinkedIn'e rakip oldu

Instagram ve Snapchat'in özelliklerini uygulamalarına ekleyen Facebook'un Reklam ve iş platformlarından sorumlu başkan yardımcısı Andrew Bosworth, iş ilanlarının Facebook'ta yer almaya başladığını duyurdu.

İŞ İLANLARINA BAŞVURU YAPILABİLECEK

Facebook'un yeni özelliği sayesinde iş arayanlar, uygulama içerisinde verilen iş ilanlarına başvuru yapabilecek. Messenger üzerinden başvuruları işverenlere iletecek olan Facebook, platformda sayfası olan firmaların sınırsız iş ilanı vermesine izin verecek..

'LINKEDLN'E RAKİP OLDU' ŞEKLİDNE YORUMLANDI

Facebook'un bu hamlesi "LİnkedIn'e rakip oldu" şeklinde yorumlandı.. Ancak iki platform arasında bariz bir fark bulunuyor. Linkedin'de çoğunlukla orta ve üst düzey yeteneklere sahip çalışanlar için ilanlar bulunuyor..

Facebook için hedeflenen ise küçük veya büyük firmaların herhangi bir iş için iş ilanları verebilmesi.. Şu an için sadece ABD ve Kanada'da kullanıma sunulan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı belli değil..