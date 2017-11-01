Neville Black isimli bir Kanadalı, Facebook uygulaması telefon kullanılmadığı anda dahi kullanıcıları dinlediğini, reklamları ona göre gösterdiğini iddia etti.

"ARATMADIĞINIZ, AMA KONUŞTUĞUNUZ KELİMELER FACEBOOK'TA"

Bu iddiasını ispat etmek için eşiyle aralarında konuşan Neville, birkaç gün sonra Facebook'ta konuştukları konunun karşılarına çıkmaya başladığını söyledi.

Neville, "İnternette o kelimeleri aratmamış olsanız dahi konuştuğunuzda karşınıza çıkabilir" diyor.

Facebook, konuyla ilgili kullanıcılarının sorularına doğal olarak "Böyle bir şey yok" yanıtı verdi.

Facebook sizi dinliyor