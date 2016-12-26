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Facebook 'Yakınlardaki Arkadaşlar' özelliğini değiştiriyor

Facebook, sık kullanılan aracındaki Nearby Friends (Yakınlardaki Arkadaşlar) özelliğinden gizlilik endişeleri nedeniyle vazgeçiyor.

26.12.2016 - 16:53
  1. Haberler
  2. Teknoloji

facebook

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcıların arkadaşlarının nerelerde olduğunu görmelerini sağlayan Nearby Friends (Yakınlardaki Arkadaşlar) özelliğinde önemli değişikliklere gidiyor.

TAKİP ÖZELLİĞİ DEVRE DIŞI KALACAK

Sosyal ağın yapacağı değişiklikler arasında en dikkat çekeni, arkadaşlarınızın tam olarak nerede olduğunu söyleyen ve bir harita üzerinde bunu işaret eden kesin takip özelliğinin artık devre dışı kalması. Bundan böyle kullanıcılar arkadaşlarını tahmini uzaklık bilgilerinin yer aldığı bir liste içerisinde görebilecekler.

GİZLİLİK ENDİŞE TAŞIYANLAR İÇİN OLUMLU DEĞİŞİM

Bunun özellikle gizlilik endişesi taşıyan kullanıcılar açısından olumlu bir değişim.. Bu değişiklikle birlikte Facebook'un ayrıca Yakınlardaki Arkadaşlar özelliğini ön sayfada daha belirgin bir konuma taşıdığı da anlaşılıyor.Facebook 'Yakınlardaki Arkadaşlar' özelliğini değiştiriyor

WAVE ÖZELLİĞİNİ DE KULLANIMA SUNUYOR

Facebook ayrıca Wave adlı yeni bir özelliği de kullanıma sunuyor. Bu yenilik sayesinde bir arkadaşınıza, yakınlarda olduğunuzu bildirmek için bir Wave (El Sallama) gönderebiliyorsunuz.

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